Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 7 de noviembre, la temperatura rondará entre 10 y 19;

El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 7 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 19:52.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

