LA NACION

Clima en Bahía Blanca hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 8 de enero, la temperatura rondará entre 12 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 8 de enero.
El pronóstico del tiempo para Bahía Blanca para el 8 de enero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Bahía Blanca, indica que hoy 8 de enero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Bahía Blanca se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:54 y se pone a las 20:37.

Pronóstico del tiempo en Bahía Blanca para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”
    1

    Recoleta: policías se hicieron pasar por un matrimonio al que le pedían US$40.000 para “liberar a su hijo preso”

  2. Trump dice que Venezuela “comprará exclusivamente productos fabricados en EE.UU.” con el dinero que reciba por el petróleo
    2

    EE.UU. dice que controlará la venta del petróleo venezolano “indefinidamente” y pone más condiciones

  3. Milei recibirá a la española Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada
    3

    Javier Milei recibirá a la española Isabel Díaz Ayuso en la Casa Rosada

  4. El batido que actúa como probiótico natural y mejora la salud cognitiva
    4

    El batido que actúa como probiótico natural y mantiene a raya el colesterol

Cargando banners ...