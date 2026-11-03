Clima en Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 4 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 25; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, indica que hoy 4 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:50 y se pone a las 19:24.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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