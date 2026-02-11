LA NACION

Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 12 de febrero, la temperatura rondará entre 21 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 12 de febrero.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 12 de febrero.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 12 de febrero el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 35 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:51.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida
    1

    Los amores de Perla Caron: un matrimonio que terminó en escándalo y la tragedia que marcó su vida

  2. Punto por punto, las concesiones que hizo el Gobierno para aprobar la reforma laboral
    2

    Reforma laboral: punto por punto, los cambios y concesiones que hizo el Gobierno para intentar aprobar el proyecto

  3. El comentario despectivo de Dembélé sobre un rival argentino durante el clásico de Francia
    3

    El comentario de Ousmane Dembélé a Leonardo Balerdi: “Es terrible. Él sigue abriendo la boca todo el tiempo”

  4. Así fue el problema técnico de Colapinto con su Alpine: qué dijo el piloto sobre la bandera roja
    4

    F1 en Bahréin: El momento del fallo mecánico del Alpine de Franco Colapinto y la reflexión del piloto argentino