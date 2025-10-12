LA NACION

Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 13 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 23;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 13 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 13 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:15 y se pone a las 19:06.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

