Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de febrero, la temperatura rondará entre 19 y 26;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 14 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 52 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:26 y se pone a las 19:49.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.
A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..
