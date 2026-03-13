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Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 14 de marzo, la temperatura rondará entre 20 y 28; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 14 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 14 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 14 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:15.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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