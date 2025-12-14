LA NACION

Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 15 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 27;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 15 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 15 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:35 y se pone a las 20:02.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

