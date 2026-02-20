LA NACION

Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de febrero, la temperatura rondará entre 20 y 28;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 21 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 21 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 24 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 50 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

