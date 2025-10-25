Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 26 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 26 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:59 y se pone a las 19:17.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
