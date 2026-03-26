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Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 27 de marzo, la temperatura rondará entre 18 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 27 de marzo
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 27 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 27 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:02 y se pone a las 18:56.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

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