LA NACION

Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de diciembre, la temperatura rondará entre 26 y 37;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 30 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 30 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 30 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 31 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 31 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:42 y se pone a las 20:09.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 37 grados.

A la noche, el clima rondará los 31 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. El calendario completo de Anses de enero
    1

    Cuándo cobro Anses: el calendario completo de enero 2026

  2. Peronistas, radicales y macristas se unen contra Kicillof por su veto al presupuesto de los diputados bonaerenses
    2

    El veto de Kicillof al presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense abroquela al peronismo y a la oposición

  3. El mundo anticipa una tormenta que podría afectar a la Argentina en 2026
    3

    Petróleo, cobre, oro y alimentos: los precios de las materias primas podrían alcanzar nuevos mínimos en 2026

  4. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía
    4

    Tragedia en Punta del Este. La argentina que chocó contra una moto presentó un carnet de conducir vencido en la Fiscalía

Cargando banners ...