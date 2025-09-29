LA NACION

Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 30 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 22;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 30 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para ciudad de Buenos Aires para el 30 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:33 y se pone a las 18:56.

Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Cuál es la historia del jefe de la milicia celestial y qué oración rezarle
    1

    Oración a San Miguel Arcángel: esta es su historia y qué rezarle

  2. El impactante cambio físico de Russell Crowe
    2

    El impactante cambio físico de Russell Crowe

  3. Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija
    3

    Ricardo López Murphy lloró al hablar por primera vez sobre la muerte de su hija

  4. Así es el plan de 20 puntos que presentaron Trump y Netanyahu para frenar la guerra en Gaza
    4

    Así es el plan de 20 puntos que presentó Trump junto a Netanyahu para poner fin a la guerra en Gaza

Cargando banners ...