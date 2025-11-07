Clima en ciudad de Buenos Aires hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 8 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 8 de noviembre, la temperatura rondará entre 12 y 21;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Buenos Aires, indica que hoy 8 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Buenos Aires presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:46 y se pone a las 19:29.
Pronóstico del tiempo en Buenos Aires para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
