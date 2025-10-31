LA NACION

Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 1 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Junín para el 1 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Junín para el 1 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 1 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:03 y se pone a las 19:33.

Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con LLA en la ciudad
    1

    Martín Lousteau se quedó con la banca que se disputaba con LLA en la ciudad

  2. Se fue libre de River, no para de hacer goles en Francia y es buscado por Barcelona para suceder a Lewandowski
    2

    Joaquín Panichelli, a fuerza de goles, aparece en el radar de Barcelona para el próximo mercado

  3. Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto
    3

    Quién es Meri Deal, la cantante uruguaya que fue vista a los besos con Franco Colapinto

  4. Favorecen la importación de un bien y los fabricantes locales lo aceptan
    4

    Juguetes: favorecen la importación y los fabricantes locales lo aceptan

Cargando banners ...