Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de febrero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 11 de febrero, la temperatura rondará entre 20 y 24;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 11 de febrero el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 46 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 06:33 y se pone a las 20:02.
Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
