Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 15 de septiembre, la temperatura rondará entre 13 y 21;

El pronóstico del tiempo para Junín para el 15 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 15 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 54 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:04 y se pone a las 18:55.

Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

