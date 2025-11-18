Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de noviembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 19 de noviembre, la temperatura rondará entre 14 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 19 de noviembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:49 y se pone a las 19:50.
Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Murió Ignacio Fernández Madero: el adiós a uno de los personajes más queridos del rugby argentino
- 2
Fabiola Yáñez habló del vínculo de Alberto Fernández con Viviana Canosa
- 3
Murieron a los 89 años las gemelas Kessler, estrellas del espectáculo europeo que marcaron la década del 60
- 4
Fue destituida la jueza Julieta Makintach