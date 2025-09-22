Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 23 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 47 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:53 y se pone a las 19:01.

Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..