Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 24 de septiembre, la temperatura rondará entre 5 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 24 de septiembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:01.
Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
