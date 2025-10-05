LA NACION

Clima en Junín hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 6 de octubre, la temperatura rondará entre 7 y 19;

El pronóstico del tiempo para Junín para el 6 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Junín, indica que hoy 6 de octubre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Junín se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 69 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:10.

Pronóstico del tiempo en Junín para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

