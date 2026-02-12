LA NACION

Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de febrero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 13 de febrero, la temperatura rondará entre 19 y 29;

El pronóstico del tiempo para La Plata para el 13 de febrero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 13 de febrero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:59 y se pone a las 20:16.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 25 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

