Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 13 de septiembre, la temperatura rondará entre 9 y 27;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. La humedad sería del 20 por ciento, y la visibilidad sería regular.
El sol sale a las 07:26 y se pone a las 19:14.
Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..