Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de noviembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 16 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:15 y se pone a las 20:02.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..