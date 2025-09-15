LA NACION

Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 16 de septiembre, la temperatura rondará entre 16 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 16 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 16 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 16 de septiembre el cielo estará ventoso por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 29 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:22 y se pone a las 19:16.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery
    1

    Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery

  2. Milei abrió la billetera y les transfirió $12.500 millones a cuatro provincias de los fondos de ATN
    2

    Milei abrió la billetera y les transfirió $12.500 millones a cuatro provincias de los fondos de ATN

  3. El Senado define si se suma a la ofensiva parlamentaria contra el Gobierno e insiste con la ley de ATN
    3

    El Senado define si se suma a la ofensiva parlamentaria contra el Gobierno e insiste con la ley de ATN

  4. El canciller Werthein recibió las cartas credenciales del nuevo embajador británico
    4

    El canciller Werthein recibió las cartas credenciales del nuevo embajador de Gran Bretaña

Cargando banners ...