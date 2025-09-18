Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de septiembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 19 de septiembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 36 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:18 y se pone a las 19:18.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con lluvias aisladas y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..