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Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 26 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 26 de marzo, la temperatura rondará entre 15 y 26; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para La Plata para el 26 de marzo
El pronóstico del tiempo para La Plata para el 26 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 26 de marzo el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 61 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:31 y se pone a las 19:28.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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