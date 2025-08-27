LA NACION

Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 28 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 25;

El pronóstico del tiempo para La Plata para el 28 de agosto.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 13 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:46 y se pone a las 19:04.

Pronóstico del tiempo en La Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ventoso y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

