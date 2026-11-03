Clima en La Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de La Plata, indica que hoy 4 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de La Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:47 y se pone a las 19:23.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector SO tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día