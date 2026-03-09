LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 10 de marzo, la temperatura rondará entre 15 y 24; descartan lluvias durante la jornada

El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 10 de marzo
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 10 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 58 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:43 y se pone a las 19:18.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

