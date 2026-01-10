LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 11 de enero, la temperatura rondará entre 13 y 28;

El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 11 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 11 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:40 y se pone a las 20:16.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

