LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 12 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 12 de diciembre, la temperatura rondará entre 18 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 12 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 12 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 12 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del oeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 83 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:21 y se pone a las 20:07.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudoeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia
    1

    El estallido latente de un Mani Pulite en la AFA de Chiqui Tapia

  2. Allanan una imponente casa en la causa por presuntos bienes ocultos de dirigentes de la AFA
    2

    Allanan un barrio privado en Pilar en la causa por presuntos bienes ocultos de dirigentes de la AFA

  3. Quién es el argentino que trabaja con María Corina Machado y cómo fue su “increíble” primer encuentro en Oslo
    3

    El argentino que trabaja con María Corina Machado y su esperado primer encuentro en Oslo: “Fue muy increíble”

  4. Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela
    4

    Disfraces, una peligrosa travesía marítima y ayuda de EE.UU.: así salió María Corina Machado de Venezuela

Cargando banners ...