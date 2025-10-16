LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 16 de octubre, la temperatura rondará entre 12 y 21;

El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 16 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 16 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:04 y se pone a las 19:08.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

