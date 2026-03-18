LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de marzo de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 19 de marzo, la temperatura rondará entre 13 y 23; descartan lluvias durante la jornada

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 19 de marzo
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 19 de marzo

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 19 de marzo el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 19:05.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La absurda doble tragedia a 270 Km/h que marcó a la F1 y malogró al ídolo de Ayrton Senna
    1

    Tom Pryce: la absurda doble tragedia a 270 Km/h que marcó a la F1 y malogró al ídolo de Ayrton Senna

  2. Colapso económico en familias con adultos mayores, planteos incómodos y el fin de la idea de herencia
    2

    Nueva longevidad: la compleja reorganización económica en familias con adultos mayores y el fin de la idea de herencia

  3. Macri declaró como testigo y dijo que Alberto Fernández lo "intimó" a que les pague las obras a las Madres
    3

    Caso Sueños Compartidos: Mauricio Macri declaró como testigo y dijo que Alberto Fernández lo “intimó” a que les pague más obras a Madres de Plaza de Mayo

  4. Caminaba por la calle en Quilmes y un joven la manoseó
    4

    Abuso en Quilmes: caminaba por la calle y un joven la manoseó