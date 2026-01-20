Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 21 de enero, la temperatura rondará entre 17 y 28;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 21 de enero el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 65 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:50 y se pone a las 20:12.
Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
- 1
Cuánto cobran las empleadas domésticas en febrero de 2026
- 2
Matías Martin defendió a su hijo, despegó a Chiche Gelblung y disparó contra Eduardo Feinmann
- 3
“La chica que habla de la adicción al porno”: tiene 18 años y logró que las escuelas de Córdoba trabajen un tema tabú
- 4
Boom de importaciones: fuerte mensaje de Paolo Rocca a sus empleados