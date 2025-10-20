LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 21 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 25;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 21 de octubre.
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 21 de octubre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 21 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:58 y se pone a las 19:13.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Trueno: su colaboración y gira con Gorillaz, su nuevo show en Ferro y el grande del rock local al que le regaló su vinilo
    1

    Trueno: su colaboración y gira con Gorillaz, su nuevo show en Ferro y el grande del rock local al que le regaló su vinilo

  2. Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser dueños de los millones que generó $LIBRA
    2

    Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA

  3. Dónde voto en CABA en las elecciones del domingo 26 de octubre
    3

    Dónde voto en CABA el domingo 26 de octubre: consultá el padrón de las Elecciones 2025

  4. La zona con proyectos millonarios, diseño de autor, arte y gastronomía
    4

    El nuevo triángulo del lujo porteño: la zona con proyectos millonarios, diseño de autor, arte y gastronomía

Cargando banners ...