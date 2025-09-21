LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 22 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 15;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 22 de septiembre.
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 22 de septiembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 32 y 41 kilómetros por hora. La humedad sería del 88 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:41 y se pone a las 18:46.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudoeste tendrán velocidades estimadas entre 32 y 41 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.

A la noche, el clima rondará los 9 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. El camino de Milei a octubre: visita a Trump, negociación clave con los gobernadores y la campaña "al hombro"
    1

    El camino de Milei a octubre: la visita a Trump, la negociación clave con los gobernadores y la campaña “al hombro”

  2. Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
    2

    Este es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”

  3. Ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías: las múltiples sensaciones en Bakú
    3

    Gran Premio de Azerbaiyán: ratificaciones, decepciones, chispazos y alegrías que se vieron en las calles de Bakú

  4. El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti
    4

    El incómodo momento que vivió Evangelina Anderson con Eros Ramazzotti

Cargando banners ...