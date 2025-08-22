Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 23 de agosto, la temperatura rondará entre 3 y 13;
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 23 de agosto el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 5 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudoeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 07:26 y se pone a las 18:21.
Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 13 grados.
A la noche, el clima rondará los 5 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.
Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta:
- Tomar abundante cantidad de líquido caliente.
- Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe.
- Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono.
- Usar ropa adecuada para bajas temperaturas.
- Mantenerse informado por las autoridades.
