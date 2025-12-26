Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de diciembre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 27 de diciembre, la temperatura rondará entre 19 y 25;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 27 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 30 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:27 y se pone a las 20:15.
Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.
A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..
