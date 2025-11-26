LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 27 de noviembre, la temperatura rondará entre 19 y 28;

El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 27 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 27 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 23 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 80 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:23 y se pone a las 19:53.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

