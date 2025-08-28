Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de agosto de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 29 de agosto, la temperatura rondará entre 8 y 18;
1 minuto de lectura
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 29 de agosto el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 8 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 07:17 y se pone a las 18:26.
Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.
A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
