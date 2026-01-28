LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 29 de enero de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 29 de enero, la temperatura rondará entre 13 y 24;

LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 29 de enero.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 29 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:59 y se pone a las 20:07.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
