LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 3 de diciembre, la temperatura rondará entre 16 y 28;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 3 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 3 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 3 de diciembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 78 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:22 y se pone a las 19:59.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 28 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del oeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. De Narváez da un paso clave quedarse con Carrefour Argentina
    1

    De Narváez da un paso clave para comprar Carrefour y negocia los contratos finales

  2. Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia
    2

    Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo

  3. Santiago Sosa no saludó a Marcos Rojo después de su expulsión ante Tigre
    3

    Santiago Sosa no saludó a Marcos Rojo en el túnel tras la roja ante Tigre y reavivó la tensión por la fractura del maxilar

  4. Estos son los sueldos básicos del servicio doméstico en diciembre
    4

    Estos son los sueldos básicos de empleados del servicio doméstico en diciembre de 2025

Cargando banners ...