Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 3 de enero, la temperatura rondará entre 11 y 20;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 3 de enero el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:33 y se pone a las 20:16.
Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..
