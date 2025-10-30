LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 31 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 31 de octubre, la temperatura rondará entre 9 y 21;

El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 31 de octubre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 31 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 71 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:45 y se pone a las 19:24.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

