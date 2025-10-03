Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de octubre de 2025
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 4 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 22;
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 4 de octubre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 91 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:22 y se pone a las 18:57.
Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 32 y 41 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..
Otras noticias de Pronóstico del tiempo
- 1
La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
- 2
Quién es Jorge Abello, el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina
- 3
Colapinto en Singapur: el error de conducción que lo relegó en la práctica y el respaldo de un nuevo hombre en Alpine
- 4
Triple crimen: Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses