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Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 5 de abril, la temperatura rondará entre 11 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 5 de abril
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 5 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 5 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 53 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:08 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector este tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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