LA NACION

Clima en Mar del Plata hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 6 de noviembre, la temperatura rondará entre 7 y 16;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 6 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Mar del Plata para el 6 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Mar del Plata, indica que hoy 6 de noviembre el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Mar del Plata se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 63 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:39 y se pone a las 19:30.

Pronóstico del tiempo en Mar del Plata para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 16 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Esta es la nueva forma para guardar información
    1

    Adiós a las memorias USB y pendrives: esta es la nueva forma para guardar información

  2. Lizy Tagliani contra Viviana Canosa: suspensión del juicio, una multa irrisoria y una nueva apelación
    2

    Lizy Tagliani sigue su disputa contra Viviana Canosa: “Queremos el debate y la retractación pública”

  3. El video del acoso a Claudia Sheinbaum pone el foco en la falta de seguridad presidencial en México
    3

    El episodio de acoso a Claudia Sheinbaum pone el foco en la falta de seguridad presidencial y la violencia hacia las mujeres

  4. Quién es el estratega que mueve miles de millones y decide el futuro de Arabia Saudita
    4

    El estratega que mueve US$1,15 billones y decide el futuro de Arabia Saudita

Cargando banners ...