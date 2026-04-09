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Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 10 de abril, la temperatura rondará entre 11 y 21; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Merlo para el 10 de abril
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 10 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 10 de abril el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:14 y se pone a las 18:39.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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