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Clima en Merlo hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 11 de abril, la temperatura rondará entre 14 y 23; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Merlo para el 11 de abril
El pronóstico del tiempo para Merlo para el 11 de abril

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Merlo, indica que hoy 11 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Merlo se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 56 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:15 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en Merlo para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

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